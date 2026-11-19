ਕਦੇ ਮਰੂਤੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੱਦਦੇ ਸਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ਼
ਗਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 11:18 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਲਬਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ (FIFA) ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ
ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ "ਐਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਕਰ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ" 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰੂਤੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੱਦ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀਸੀਓ (PCO) ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਮਕੀਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ "ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਮਾਨ-ਅਰਨਾਜ਼ (ਗਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗੀਤ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ।
ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ "ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀ" ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੀਤ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮਤੌਰ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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