ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋੜਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 12:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ "ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ" ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਹੈਪੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਰਦਾਰਨੀਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ।"
ਐਮੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2" ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਚਲਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਜ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਵੀ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ "ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਤਾਨੀਆ, ਗੀਤਾਜ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਜੱਜ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ 71ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਐਮੀ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਿਲੇਜ਼ਰਸ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ' ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ' ਸੀਰੀਜ਼, 'ਕਿਸਮਤ' ਅਤੇ 'ਕਿਸਮਤ 2', 'ਹਰਜੀਤਾ' ਅਤੇ 'ਅੰਗਰੇਜ਼' ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਅੰਗਰੇਜ਼' ਅਤੇ 'ਕਿਸਮਤ' ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਧਈਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਭੁਜ ਦ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਐਮੀ ਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਦੀ '83' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼' ਅਤੇ 'ਖੇਡ ਖੇਲ ਮੇਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
