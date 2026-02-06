ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਥੱਪੜ? ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ
ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 6, 2026 at 11:13 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਗੀ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
'ਬੰਬੂਕਾਟ' ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਚੰਨਣ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਪੱਖੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਐਮੀ ਵਿਰਕ (ਚੰਨਣ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਬੰਬੂਕਾਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਹਿਲੀ ਬੰਬੂਕਾਟ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ, ਲੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਦੂਰ ਹੋਗਿਆ ਸੱਜਣਾਂ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਐ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਘੈਂਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ।"
ਫਿਲਮ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਬਾਰੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ, ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਨੇਹਾ ਭਸੀਨ, ਸਿਮਰਨ ਚੌਧਰੀ, ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਅਲੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ-ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: