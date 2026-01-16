ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਲਈ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕੰਮ, ਬੋਲਿਆ-ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ...
ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ 9 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕਠੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਰੂਹਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 3:58 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 9 ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।"
ਐਮੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਮੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਜਵੰਦਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਦੀ ਨੇੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 71 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਨੇਮ', 'ਕਮਲਾ', 'ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਅਤੇ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਜਿੰਦ ਜਾਨ', 'ਮਿੰਦੋ ਤਸੀਲਦਾਰਨੀ' ਅਤੇ 'ਕਾਕਾ ਜੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ।
