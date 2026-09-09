ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ
ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਕਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 3:08 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈੱਕਲਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ (AbbyPD) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, "5 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈੱਕਲਮ ਰੋਡ ਦੇ 2500 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ SUV ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।"
ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਮਿਲੀ SUV
ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ AbbyPD ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨੀਸਾਈਡ ਪਲੇਸ ਦੇ 2400 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ SUV ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ।"
ਹਮਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੇਜਰ ਕਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ SUV ਦਾ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਜਰ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 5 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 10:45 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈੱਕਲਮ ਰੋਡ ਦੇ 2500 ਬਲਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨੀਸਾਈਡ ਪਲੇਸ ਦੇ 2400 ਬਲਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 604-859-5225 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ।"
ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪ
ਸਥਾਨਕ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ "ਪੀੜਤ ਵਾਹਨ" ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ 'Arrjantinaa' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਨਾਲ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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