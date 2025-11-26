ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਯਾ ਬੱਚਨ, "ਸ਼ੋਲੇ" ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸੰਤੀ
ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀ।
Published : November 26, 2025 at 12:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ "ਹੀ-ਮੈਨ" ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ।
"ਸ਼ੋਲੇ" ਵਿੱਚ ਬਸੰਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਯਾ
ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਰਮਿੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਗੌਡ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਕੌਨ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜਯਾ ਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ?" ਬਿੱਗ ਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਯਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਜਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਰੇਖਾ, ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਪਾਰੇਖ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਜਨਮਦਿਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ।
