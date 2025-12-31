83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਸੁਣੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ
ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 32 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਗਾਇਆ।
ਮੁੰਬਈ: ਕੁਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੌਨ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਲਗਾਤਾਰ 32 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਦੀਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨ ਤੋਂ "ਹੋਲੀ ਖੇਲੇ ਰਘੂਵੀਰਾ", ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਂ "ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਭੀਗੇ ਚੁਨਰਵਾਲੀ", ਤੀਸਰੀ ਕਸਮ ਤੋਂ "ਚਲਤ ਮੁਸਾਫਿਰ" ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੋਂ "ਮੇਰੇ ਅੰਗਨੇ ਮੇਂ" ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਵਾਇਤੀ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ।
ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ AV ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਗ ਬੀ ਨੇ 32 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ, ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ, ਸ਼ਰੀਬ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਹਤਾ ਅਗਸਤਿਆ ਨੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਵਿਆ ਨਵੇਲੀ ਨੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਤਾ-ਨਾਨਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
