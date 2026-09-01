'ਉਹ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ', ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

'ਉਹ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ', ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 1, 2026 at 4:22 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤਾਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
"ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫ਼ਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ।”
ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
"ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਵਾਰਿਸ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ।"
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 'ਜ਼ਮੀਨ', 'ਬਲਫਮਾਸਟਰ', 'ਗੁਰੂ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਆਰਾਧਿਆ ਬੱਚਨ ਹੈ।
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