'ਬਚ ਗਏ', ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:00 ਵਜੇ ਆਪਣੇ 'X' ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 4:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਬਿੱਗ ਬੀ' ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਜਲਸਾ' ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 1:00 ਵਜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ "ਬਚ ਗਏ" ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
T 5847 - बच गए— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਠਾਕੁਰ (ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ਼ ਦੀਪ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਜਲਸਾ' 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਧਮਕੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਿਤੂ ਤਾਵਡੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਬੱਚਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਜਲਸਾ', ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ (ਕੰਸਰਟ) ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਰੇਸਕੋਰਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਧਮਕੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਘਰ, ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਨ ਦੇ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਜਲਸਾ' ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਉੱਚੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਬੱਚਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।
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