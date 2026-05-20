ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ RFC ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

AMITABH PRAISES RAMOJI FILM CITY
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 9:45 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ 2005 ਵਿੱਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

18 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਰਾਜੋਮੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਯਾਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

RFC ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।" ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਦੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਲਾਈਵ-ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪਰੇਡ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਅਣਗਿਣਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ਮ' (1999) ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਗਲ-ਸਟਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਵਰਗੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸ ਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੀ 'ਬਾਹੂਬਲੀ', ਨਾਗ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੀ 'ਕਲਕੀ 2898 ਈ.' (2024) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

