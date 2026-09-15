ETV Bharat / entertainment

ਕੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ? 'ਬਿੱਗ ਬੀ' ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ' ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ।

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ "ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ" ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਜਾਣ ਦੇ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ...'ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ...' ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੌਣ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੂੰ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਬ ਸੋਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ।"

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ "ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਦੇ 18ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 2000 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਿੱਗ ਬੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2024 ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਦੀ '120 ਬਹਾਦੁਰ' ਲਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾਗ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੀ 'ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ: ਭਾਗ 2' ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ ਭੈਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਯਾਸਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

AMITABH BACHCHAN DENIES RETIREMENT
AMITABH BACHCHAN RETIREMENT RUMOURS
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ
AMITABH BACHCHAN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.