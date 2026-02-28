ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੈ-ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਦੀ 'ਰਾਣਾਬਲੀ' ਦਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼, ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੋੜੀ
ਵਿਜੈ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਰਾਣਾਬਲੀ' ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Published : February 28, 2026 at 7:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਰਾਣਾਬਲੀ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਐਂਧਾਇਆ ਸਾਮੀ' ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ 26 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ।
'ਐਂਧਾਇਆ ਸਾਮੀ' ਗੀਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੋੜੀ ਅਜੈ-ਅਤੁਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਅਜੈ ਗੋਗਾਵਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਲ ਸਰਸਵਤੀਪੁੱਤਰ ਰਾਮਜੋਗਯ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਰਾਣਾਬਾਲੀ" ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਗੀਤ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਵਿਜੈ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੈ, ਸਾਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਹੁਲ ਸੰਕ੍ਰਿਤੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1854 ਅਤੇ 1878 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਣਾਬਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਜੈਅੰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਨੋਲਡ ਵੋਸਲੂ ਖਲਨਾਇਕ ਸਰ ਥੀਓਡੋਰ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜੰਗਲੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਸਾਡਾ' ਜੰਗਲੀ ਸੀ!" ਇਹ ਫਿਲਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਾ ਗੋਵਿੰਦਮ ਅਤੇ ਡਿਅਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹਨ।