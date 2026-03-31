'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਅਪਲੋਡ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਅਪਲੋਡ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 2:40 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪੋਇਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3 ਘੰਟੇ 49 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਵਰਜਨ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹੈਂਡਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਅਤੇ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਸਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖੋ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਲਗਭਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ ਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓ, ਬੀ62 ਸਟੂਡੀਓ, ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ, ਇੱਥੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।"

ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। 1957 ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪਾਈਰੇਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪਾਇਰੇਟ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

