'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਅਪਲੋਡ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਅਪਲੋਡ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 2:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪੋਇਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3 ਘੰਟੇ 49 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਵਰਜਨ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹੈਂਡਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਅਤੇ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ।"
@AdityaDharFilms @yamigautam dhurandhar 2 has been uploaded on YouTube— Gunjan Mehta (@Gunjan_2706) March 30, 2026
Please raise a complaint on YouTube...
I genuinely want this movie to cross 3000 crore minimum
I love the storytelling and cinematography so much.
Cried on the last scene.
YouTube channel name:-
A2z movie
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਸਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖੋ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਲਗਭਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ ਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓ, ਬੀ62 ਸਟੂਡੀਓ, ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ, ਇੱਥੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।"
@AdityaDharFilms Sir this is please check youtube there is dhurandhar 2 almost uploaded... Some blasted jealous of ur movie theatre still going full... please remove from YouTube.. check any other more i don't no.....🙏 Bharat Mata ki Jai— pramod rajs (@RajsPramod24831) March 30, 2026
ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। 1957 ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪਾਈਰੇਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
https://t.co/x1BR8wnTyT@jiostudios @B62Studios @AdityaDharFilms here dhurandhar 2 full movie uploaded on you tube pls take action— Surag Patel (@Surag_patel_) March 29, 2026
Dhurandhar 2 available on youtube.#Dhurandhar2TheRevenge pic.twitter.com/7bobPf1ru7— Mohammad Waseem मोहम्मद वसीम محمد وسيم (@MohdWaseemINC) March 24, 2026
ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪਾਇਰੇਟ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-