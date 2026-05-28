ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਸਮੇਤ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ

'ਡੌਨ 3' ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 28, 2026 at 10:53 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਡੌਨ 3' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਹਾਨ ਨੇ FWICE ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਡਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਫੇਡਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ, ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ: ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਹਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਣਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। FWICE, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਣਵੀਰ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CINTAA) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ 'ਡੌਨ 3' ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ FWICE ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਨੇ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।"

ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੇਡਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਰਣਵੀਰ, ਸਿਨੇ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਏ, ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ: ਇੱਕ ਪੈਪਰਜੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੇਡਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾਂ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁੰਨਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

