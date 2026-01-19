ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ, ਇਹਨਾਂ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ, ਇਹਨਾਂ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾ' ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਧੋਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਲਾਕਾਰ ਮਿਸ ਗੋਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪਲਕ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਔਜਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
