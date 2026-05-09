'ਗਦਰ 3 ਪੱਕਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ...', ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ, ਨਕਲੀ PR ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ "ਗਦਰ" ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਗਦਰ 3" ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 5:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਗਦਰ" ਫੇਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਗਦਰ 3" ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲੀ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, "ਗਦਰ 3"। ਅਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗਦਰ 3 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
Never feel bad or upset at Certain negative UTUBERS who always wake up with negativity and criticism for all the STARS 😁we as stars should feel happy for them rather then getting affected .. after all by speaking ill About us all ,their kitchen running 😁we wish them luck 😁— ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026
ਅਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਅਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, "ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ, "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰਸਟਾਰ' ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੀਆਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ।"
Call ur self a super star only if u have achieved any sort of work that creates history and havoc at the box office . Untill then stop playing PR games to cal urself a super star 👌sorry but that’s the harsh reality 👌— ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026
ਨਕਲੀ ਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਆਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸੱਚਮੁੱਚ? ਇਹ 2026 ਹੈ, 2000 ਨਹੀਂ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਅਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਲੋ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਲੋ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗਦਰ 1, ਅਤੇ ਗਦਰ 2 - ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਲੋ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੇਰੀ 'ਨਕਲੀ ਪੀਆਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ' ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।"
Most female actresses who haven’t even achieved one film in their career where even a single film of theirs has done even 200 cr plus at the box office are paying their PR teams to cal themselves nos 1 and nos 2 ?like really ?its 2026 and not 2000😁today 100 cr is nothing .— ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026
ਅਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ, 'ਗਦਰ 3' ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ, 'ਗਦਰ 3' ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗਦਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗਦਰ 3 ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਗਦਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ।"
Kaho na pyaar hai , Gadar 1 or Gadar2 … Ek nahin par 3 biggest solo blockbusters as a heroine with highest footfalls in all 3 films I’ve given and till date they are the biggest hits of my CO STARS as well .. but my FAKE PR machinery is weak unlike other actresses 😁— ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026
'ਗਦਰ 2' ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਮੀਸ਼ਾ
'ਗਦਰ 2' 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮੀਸ਼ਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਗਦਰ 2' ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ।
GADAR 3 will come fr sure and JAB aayegi . Theatre mein hungama mach Jayega . With audiences love and gods blessings .. 500 cr is just the minimum nos at the box office for a brand like GADAR 👌👌🙏🏻❤️and this time the scale and script willl be even bigger and dhamakedar . Be…— ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026