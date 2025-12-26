ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼, ਬੋਲੀ-ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ...

ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ
ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਗਦਰ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਦੋਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

"ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ।"

ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ "ਯੇ ਹੈ ਜਲਵਾ" ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ੰਮੀ ਕਪੂਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ "ਗਦਰ 2" 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਤਕਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਗਦਰ 3" ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

