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ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਇਬ, 40 ਸਾਲਾਂ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 11:40 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਚਗੇਟ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਘਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਦੇ ਘਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਮਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗਹਿਣੇ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਕਹੋ ਨਾ...ਪਿਆਰ ਹੈ' ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਗਦਰ: ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ', 'ਹਮਰਾਜ਼', 'ਹਨੀਮੂਨ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਅਤੇ 'ਰੇਸ 2' ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਅਮੀਸ਼ਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਕਵਲ 'ਗਦਰ 2' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਕਾਸ਼ਾਦਿੱਤਿਆ ਲਾਮਾ ਦੀ 2024 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਤੌਬਾ ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ।

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