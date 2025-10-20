ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮਰਹੂਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਰਪਿਤ
ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗੀ।
Published : October 20, 2025 at 4:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜ਼ੀਮ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਸੀ ਜ਼ੋਰਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਲੋਡ ਰੋਅਰ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੂਐੱਸਏ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮਾਰਕ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਮੌੜ' ਅਤੇ 'ਮਝੈਲ' 'ਚ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ, ਸੋਨਪ੍ਰੀਤ ਜਵੰਦਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ “ਜ਼ੋਰਾ“ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਅਮਰ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਜ਼ੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ” ਅਤੇ “ਜ਼ੋਰਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ“ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਫਿਲਮ “ਇੱਕ ਸੀ ਜ਼ੋਰਾ” ਅਸਲ ‘ਚ ਪਿਆਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਜ਼ੋਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ“ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ “ਜ਼ੋਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ“ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਪਾਦਕ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਰੀਨ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਰ ਸੰਨੀ ਇੰਦਰ ਬਾਵਰਾ ਹਨ।
