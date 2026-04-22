ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਿਸਟ

ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਿਸਟ
ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 3:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆ ਵੱਲ ਝਾਂਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ...
ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
ਦਸਤਾਰ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਧੀਰਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀਆ ਰਤਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਸੈਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਰਨਿੰਗ 3: ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' ਨੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਇਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੀਕਵਲ ਵਾਰਨਿੰਗ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 3' ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ: ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਵੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2026 ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
