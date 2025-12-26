ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਸੂਤੀ 'ਸਕੀਮ' ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ

ETV Bharat / entertainment

ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਕੀਮ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

December 26, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਕੀਮ', ਜੋ ਜਲਦ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ 'ਸਕੀਮ' ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

'ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਦੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੀਲਮ ਕੁਈਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਦੀਪਕ ਨਿਆਜ, ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਨ ਦੇਵ ਜਗੋਤਾ, ਜਸਕੀਰਤ ਖਟਕੜ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਓਧਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸਿਨੇਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਸਵੱਟੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ, ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਿਰਜ਼ਾ', 'ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਕਰੋ', 'ਅੰਗਰੇਜ਼', 'ਅਰਦਾਸ' ਅਤੇ 'ਸਨੋਅਮੈਨ' ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

