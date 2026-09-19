ਕੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ? Bigg Boss ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 4:31 PM IST
Bigg Boss 20: ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋਂ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦੀ ਠੋਡੀ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦੀ ਠੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਅਮਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਿਕਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦੀ ਠੋਡੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਨੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੋਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਰਗੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦਾਂ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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