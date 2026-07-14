"ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ", ਫਿਟਨੈੱਸ ਤੋਂ ਕਰੀਅਰ ਤੱਕ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 4:47 PM IST
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Aman Dhaliwal Interview: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਦਸਤਾਰ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ' ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਬਸ...ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: 'ਦਸਤਾਰ' ਫਿਲਮ ਵਿਚਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਾਦਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: 'ਦਸਤਾਰ' ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ 'ਦਸਤਾਰ' ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦਸ-ਏ-ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਦਸਤਾਰ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਰ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: 'ਦਸਤਾਰ' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਖਰਾਬ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਂਅ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਜੇ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
Famous actor Aman Dhaliwal, who has worked in Punjabi and Hindi films, has been fatally attacked in America. The attack took place when he was exercising in the gym.— Parmeet Bidowali (@ParmeetBidowali) March 16, 2023
An assailant entered the gym armed with a knife and launched an attack. pic.twitter.com/4CgtTYJB3y
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਟ-ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਓ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਪਾਲੀਵੁੱਡ, ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲੱਗੀ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁੱਝ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਗਲੋਬਲੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: 'ਦਸਤਾਰ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਮੇਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਉਭਰੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੀਤ "ਜਾਨ ਜਾਨ" ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗੀਤ "ਜੋਗੀਆ" (2003) ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੋਵਾਰੀਕਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ "ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ" ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ' (2007) 'ਰੋਮਿਓ ਐਸ 3' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਸਟਾਰਰ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ 'ਖਲੇਜਾ' ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
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