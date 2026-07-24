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'ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ', ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ?

ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।

Amaal Mallik
Amaal Mallik (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 11:04 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਸੀ, 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤਨਿਸ਼ਕ ਬਾਗਚੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਿਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਿਸ਼ਕ ਬਾਗਚੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਆਰੇ ਮਿਸਟਰ ਰੀਮਿਕਸ ਅਤੇ ਮੂਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ। 10 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ 2017-18 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਲਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਵਹਾਰ ਆਦਮੀ।"

ਉਸਨੇ ਤਨਿਸ਼ਕ ਬਾਗਚੀ 'ਤੇ 'ਸਈਆਰਾ' ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਮੂਲ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਫਹੀਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ #ਸਈਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਫਹੀਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਗਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਈਆਰਾ ਮੇਰੇ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ? ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ।"

ਫਿਰ ਅਮਾਲ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਮੀ ਟੂ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 'ਮੀ ਥ੍ਰੀ' ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੁੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, @yrf ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗੀਤ ਸਾਈਆਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਐਂਥਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਚੋਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਧੁਨ ਲਿਫਟ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ #Saiyaara ਨੂੰ #HumnawaMere ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ #Barbaad ਦੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਿਸ਼ਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ YRF ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗੜ੍ਹ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਵਾਪਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ @TSeries ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ #YashRajFilms ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ ਹੈ? @TSeries ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ... ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ।”

"ਮਰਦ ਬਣੋ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ #ਬਦਰੀਨਾਥ ਕੀ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ 5 ਹੋਰ ਪੋਰਟਲ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ #SoorajDoobaHai & #KaunTujhe ਦਾ ਰੀਮੇਕ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਸੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

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ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ
AMAAL MALLIK

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