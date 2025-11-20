ETV Bharat / entertainment

ਭਰਾ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਗਾਇਕ

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਅਮਾਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਭਰਾ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਅਮਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ।

amaal malik and armaan malik
amaal malik and armaan malik (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 20, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਕ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ "ਕੌਣ ਤੁਝੇ ਯੂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ" ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਅਮਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅਮਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਅਰਮਾਨ ਅਮਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਾਨਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਤਾਨਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਅਮਾਲ ਅਤੇ ਤਾਨਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਨੇ ਸਾਥੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਲ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ।

ਅਮਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਡੱਬੂ ਮਲਿਕ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਸਨ। ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਠੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ, ਫਰਹਾਨਾ ਅਤੇ ਕੁਨਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19" ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਕਲਰਸ 'ਤੇ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

