ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਐਲੀ ਗੋਨੀ ਨੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 11:38 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ ਐਲੀ ਗੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਐਲੀ ਗੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਜਨਮਦਿਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ।
'ਯੇ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤੇਂ' ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਸਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜੈਸਮੀਨ...ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਦਲਾਂਗਾ।"
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਨੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਲੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਰੁਹਾਨਿਕਾ ਧਵਨ, ਰੁਬੀਨਾ ਦਿਲਾਇਕ, ਅਵਿਕਾ ਗੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 'ਜੁਦਾ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
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