ETV Bharat / entertainment

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

Dhurandhar The Revenge Ari Ari
Dhurandhar The Revenge Ari Ari (Pic Credit: Film Image)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 7, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੀਤ "ਆਰੀ ਆਰੀ" ਨੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।

'ਆਰੀ ਆਰੀ' ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੀਤ 'ਆਰੀ ਆਰੀ' ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਨਿਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਬੰਬੇ ਰੌਕਰਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਆਰੀ ਆਰੀ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਆਰੀ ਆਰੀ ਭਾਗ 1" ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਬਮ ਇੰਟ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2004-2005 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੱਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ "ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ" ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੁਨ ਨਾਲ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬੀਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਪੌਪ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਰੌਕਰਸ ਦੀ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਨਿਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਧੀਰ ਯਾਦਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਯਾਦੂ ਵਿਖਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਬੇ ਰੌਕਰਸ

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਰੌਕਰਸ ਇੱਕ ਡੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਗੀਤਕ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਇੰਟ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕੇ ਸਨ।

ਬੰਬੇ ਰੌਕਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰੇਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਮਸ ਸਰਡੋਰਫ ਅਤੇ ਜੈਨਸ ਬਾਰਨੇਵਿਟਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਡ ਬੰਬੇ ਰੌਕਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰੇਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੋਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਡੋਰਫ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਬਾਰਨੇਵਿਟਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਰੇ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹਨ।

'ਧੁਰੰਧਰ' ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਅਤੇ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਵੀ ਧੁਰੰਧਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹਿਮਾਨ ਡਾਕੂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

DHURANDHAR THE REVENGE ARI ARI
ਆਰੀ ਆਰੀ
ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦਾ ਗੀਤ ਆਰੀ ਆਰੀ
DHURANDHAR 2 SONG ARI ARI
SONG ARI ARI SINGER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.