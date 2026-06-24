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ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ
ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ (Photo credit: IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 24, 2026 at 10:19 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦੀ ਨਰਵ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨੋਟ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾਂ ਗਾਇਕਾ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ "ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਹਤ" ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ "ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ
ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ (Photo credit: IANS)

ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਪਲ ਸੀ। "ਅੱਜ...ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।"

ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ
ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ (Photo credit: IANS)

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ "ਹਰ ਉਸ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।"

ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮਰਥਨ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ
ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ (Photo credit: IANS)

ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ" ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ

ਯਾਗਨਿਕ ਸੰਵੇਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ
ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ (Photo credit: IANS)

ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ 'ਤੇਜ਼ਾਬ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮੋਹਰਾ' ਤੋਂ 'ਟਿਪ ਟਿਪ ਬਰਸਾ ਪਾਣੀ', 'ਕਯਾਮਤ ਸੇ ਕਯਾਮਤ ਤੱਕ' ਤੋਂ 'ਏ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ', 'ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨਮ' ਤੋਂ 'ਚਾਂਦ ਛੁਪਾ ਬਾਦਲ ਮੇਂ' ਅਤੇ 'ਤਮਾਸ਼ਾ' ਤੋਂ 'ਅਗਰ ਤੁਮ ਸਾਥ ਹੋ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਚੂਰਾ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ', 'ਤਾਲ ਸੇ ਤਾਲ ਮਿਲਾ', 'ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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