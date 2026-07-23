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ਦਿੱਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਕਿਹਾ-ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ...

ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 'ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ।'

Alia Bhatt on Protest
Alia Bhatt on Protest (Pic Credit:IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 1:39 PM IST

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Alia Bhatt on CJP: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਲੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। 'ਰਾਜ਼ੀ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।

"ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।"

"ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ "ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ" ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ" ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 60 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

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