ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ, ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਲ

ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 10:22 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਕਾਨਸ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਲੈਮਰ ਲੁੱਕ ਦਾ ਜਲਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੇਸੀ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰਵਾਇਤੀ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਕਾਨਸ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਰੁਣ ਤਾਹਿਲਿਆਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆਈਵਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਆਊਟਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਆਲੀਆ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਿਵੇਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ, ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ।" ਭਾਰਤ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ।

ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਦਿੱਖ ਲਈ ਆਲੀਆ ਨੇ ਆਈਵਰੀ ਸਿਲਕ ਸਾੜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਾਊਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰੁਣ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਆਊਟਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਆਈਵਰੀ ਚੰਦੇਰੀ ਧੋਤੀ ਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਕਰਟ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਸੇਟ ਬਲਾਊਜ਼ ਸੀ।

ਸਾੜੀ ਦੇ ਡ੍ਰੈਪ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਊਟਫਿੱਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਲਾਸਿਟ ਪੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਆਊਟਫਿੱਟ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੀਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਰਮ ਅਤੇ ਵੇਲ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਗਲੋਬਲ ਫੈਸ਼ਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਊਟਫਿੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਨੱਕ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਝਾਂਜਰਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਫ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਫਿੱਟ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਆਈਵਰੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਵਰੀ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਹਲਕੇ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

