ਕਾਨਸ 2026 ਤੋਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੇਰਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 13, 2026 at 10:19 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦਾ ਕਾਨਸ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੇਰਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲੀਆ ਭੱਟ 79ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਲੈਮਰਸ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹ ਲੁੱਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਆਲੀਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਕਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਸਟ੍ਰੈਪਸ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਟਰਕਲਰ-ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਨੀਲਾ ਸਕਾਈ, ਲੈਵੈਂਡਰ ਵਰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਬਾਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੀਰੇ ਦੇ ਸਟੱਡ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਹੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਸਿੰਪਲ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੈਮਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਮੇਕਅੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਾਫਟ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਗੱਲ੍ਹ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਸਕਿਨ, ਹਲਕਾ ਆਈ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਗਲਾਸੀ ਨਿਊਡ ਲਿਪਸ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2026 ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਨਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਡੇ ਲਾ ਕ੍ਰੋਇਸੇਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੈਲੇਸ ਡੇਸ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਐਟ ਡੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ 12 ਤੋਂ 23 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
