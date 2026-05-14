Cannes 2026 ਤੋਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੁੱਕ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਘੱਟ
79ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 3:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਲੀਆ ਭੱਟ 79ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਧੂੰਮ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੁੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਤਰੁਣ ਤਾਹਿਲਿਆਨੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੋਕੇਡ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਫ-ਸ਼ਾਲਡਰ ਕਸਟਮ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਊਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕੋਰਸੇਟ ਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡ੍ਰੈਪਿੰਗ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਦੇ ਬੀਟੀਐਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਡਿਏਰਸਟ ਜੈਂਟਲ ਰੀਡਰ, ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਰੁਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆਊਟਫਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡ੍ਰੈਸ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਟਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ।
ਇਸ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਆਈਵਰੀ ਰੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕੋਰਸੇਟ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਘੁੰਮਾਵਦਾਰ ਸਲੀਵਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਕਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਿੰਟਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕੋਰਸੇਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਕੋਲ ਸਾੜੀ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋ ਨੇਕਲੇਸ ਸੈੱਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26.43 ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ-ਕੱਟ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਟਾਇਲ ਨੂੰ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅੱਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗਲੋ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਫਿੱਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਟੀਲ-ਬਲੂ ਰੰਗ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਡ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀ ਸਪੈਗੇਟੀ ਸਟ੍ਰੈਪ ਵਾਲੀ ਬਲਾਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਕ ਸਾਟਿਨ, ਹਨੀਕੌਂਬ ਲੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਟੀਲੀ ਲੇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਕਰਟ ਸੀ। ਗਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਲੇਸ ਕਾਲਰ ਗਾਊਨ ਸੀ, ਜੋ ਨੇਕਪੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-