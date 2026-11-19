TIME100 Next India List: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਖਾਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਟਾਈਮ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'TIME100 Next India' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 4:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਟਾਈਮ' (TIME) ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'TIME100 Next India' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾਇਲ ਕਪਾਡੀਆ ਅਤੇ 'ਅੰਗ' ਫਿਲਮ ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਥੇਜਾ ਰੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ, ਪਾਇਲ ਕਪਾਡੀਆ ਅਤੇ ਥੇਜਾ ਰੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਰੁੱਧ ਰਵੀਚੰਦਰ, ਅਰਿਵੂ, ਫਹੀਮ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਘੋਸ਼, ਜਸਲੀਨ ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਖੱਟਰ, ਨਯਨਤਾਰਾ, ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ, ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਪਾਰਵਤੀ ਥਿਰੂਵੋਥੂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਨ ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾ ਰੰਜੀਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਰਨਾ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਟਾਈਮ' ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 'TIME100 Next India Gala' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਪਲਬਧੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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