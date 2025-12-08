ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ 'ਗੁੰਡਾ' ਬਣ ਛਾਇਆ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, 'ਧੁਰੰਧਰ' ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ਼
ਨਵੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਕਾਰਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : December 8, 2025 at 10:46 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ। ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀ 2025 ਨੂੰ 'ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸਾਲ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਬਲੋਚ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਗਦਰ 2' ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਉਤਕਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ 2025 ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਕਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਅਸੀਂ 2025 ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਸਰ ਦਾ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 'ਛਾਵਾ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।"
Can we just declare 2025 the year of Akshaye Khanna sir. Incredible in Chaava and then pushed the envelope further in #Dhurandhar. What a performance!🔥— Utkarsh Sharma (@iutkarsharma) December 6, 2025
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿਮਾਨ ਬਲੋਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਛਾਇਆ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ
ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਧਮਕੀ, ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ।
> No social media— PrinCe (@Prince8bx) December 6, 2025
> No PR machinery
> No airport pap walks
> No controversy bait
> No interviews for clout
> Disappears for years
> Returns with two films in 2025
> Effortlessly dominates the screen and steals the show from the lead actors
Akshaye Khanna: the quietest but… pic.twitter.com/8AwXXUMrEG
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੈਪਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 2025 ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ।"
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ 2025 ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। 'ਛਾਵਾ' ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
#AkshayeKhanna the hidden MVP of 2025.— Srijan (@LegendDhonii) December 5, 2025
From the intensity of Aurangzeb in #Chhaava to the sheer brilliance in #Dhurandhar, he’s delivered two career defining performances.
Underrated no more! 🔥. pic.twitter.com/xTcI0NLRVn
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ "ਛਾਵਾ" ਅਤੇ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਾਲ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।"
ਲੋਕ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਸੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਡਾਂਸ ਸੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਨੂੰ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਛਾਵਾ ਤੋਂ ਧੁਰੰਧਰ ਤੱਕ...ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ "ਚਾਵਾ" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ।
ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ...ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ...ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: "ਇਹ ਸਾਲ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦਾ ਹੈ।"
