ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Akshay Kumar
Akshay Kumar (Pic Credit: IANS)
Published : February 27, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਕੁਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵ੍ਹੀਲ ਆਫ਼ ਫਾਰਚੂਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਫੋਨ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?" ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਪੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

“ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 6 ਘੰਟੇ ਰੀਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।"

ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬਾਲ਼ ਕੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂਦਾ।"

ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

