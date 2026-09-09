ਜਦੋਂ ‘ਖਿਲਾੜੀ’ ਬਣਿਆ ਖਲਨਾਇਕ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਚ ਨਿਭਾਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਬੌਸ' ਨੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਸੌਗੰਧ' (1991) ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਹੈਵਾਨ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 'ਹੈਵਾਨ' 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਫਲਾਤੂਨ (1997)
'ਅਫਲਾਤੂਨ' ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡੂ ਧਨੋਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ। ਉਰਮਿਲਾ ਮਾਤੋਂਡਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਫਲਾਪ ਰਹੀ, ਅਕਸ਼ੈ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਖਿਲਾੜੀ 420 (2000)
ਫਿਲਮ 'ਅਫਲਾਤੂਨ' ਦੇ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲਿਆ। ਉਹ 2000 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਖਿਲਾੜੀ 420' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨੀਰਜ ਵੋਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਅਜਨਬੀ (2001)
'ਖਿਲਾੜੀ 420' ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਫਿਲਮ 'ਅਜਨਬੀ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅੱਬਾਸ-ਮਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
8x10 ਤਸਵੀਰ (2009)
ਅਕਸ਼ੈ ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਕਨੂਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ '8x10 ਤਸਵੀਰ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਇਸ਼ਾ ਟਾਕੀਆ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਜਾਫਰੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ।
ਵੰਸ ਅਪੌਨ ਏ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਦੋਬਾਰਾ (2013)
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਵੰਸ ਅਪੌਨ ਏ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਦੋਬਾਰਾ' ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ 'ਵੰਸ ਅਪੌਨ ਏ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਕਸ਼ੈ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾਨ ਲੂਥਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2.0 (2018)
ਅਕਸ਼ੈ '2.0' ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ' ਅਤੇ 'ਨਾਇਕ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ। '2.0' 2010 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰੋਬੋਟ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ 'ਪੱਖਸ਼ੀਰਾਜਨ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਮੀ ਜੈਕਸਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ (2026)
ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਤੱਬੂ, ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਅਸਰਾਨੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਜੀਸ਼ੂ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਿਥਿਲਾ ਪਾਲਕਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਹੈਵਾਨ (2026)
ਹੁਣ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹੈਵਾਨ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰੌਚਿਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
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