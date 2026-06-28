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"ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ" ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ: ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ

"ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ" ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

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ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 1:45 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ" 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਮਰਹੂਮ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਰਜ ਵੋਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। "ਬਾਰਡਰ 2" ਅਤੇ "ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫਿਲਮ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਓਪਨਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ "ਵੈਲਕਮ 3" ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

"ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ" ਓਪਨਿੰਗ ਡੇ

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਤੋਂ ₹4.07 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹15.33 ਕਰੋੜ (US$1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹4.70 ਕਰੋੜ (US$4.7 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ ₹27.60 ਕਰੋੜ (US$2.7 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਗਈ।

'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ 2

ਸੈਕਨਿੱਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 10,394 ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ₹20 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 600 ਘੱਟ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿੰਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਐਤਵਾਰ, 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਵੈਲਕਮ' ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੈਕਨਿੱਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, 'ਵੈਲਕਮ 3' ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 3,671 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ ₹3.08 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਬਾਰੇ

'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫਿਰੋਜ਼ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਡਾਂਗ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਫਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਟ੍ਰੌਪਿਕ ਥੰਡਰ' (2008) ਵਰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ, ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ, ਆਫਤਾਬ ਸ਼ਿਵਦਾਸਾਨੀ, ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਕੀਕੂ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਰੌਤੇਲਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਾਂਟਰੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਗੀਤ "ਘੀਸ ਘੀਸ ਘੀਸ" ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

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