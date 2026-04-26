ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ: 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਨੇ 'ਟਾਇਲਟ' ਦੇ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਣੋ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ

"ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ" ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

BHOOTH BANGLA BOX OFFICE COLLECTION
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ((Poster))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 26, 2026 at 2:55 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ-ਕਾਮੇਡੀ "ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ" 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੀ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ (2000), ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ (2005), ਭਾਗਮ ਭਾਗ (2006), ਭੂਲ ਭੁਲੱਈਆ (2007), ਦੇ ਦਾਨਾ ਦਾਨ (2009), ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਮੀਠਾ (2010) ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, "ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ" ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ "ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ" ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ

ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਦੀ "ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ" ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਸਟ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜੀਸ਼ੂ ਸੇਨਗੁਪਤਾ, ਅਤੇ ਅਸਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹਨ।

'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ-ਸਟਾਰਰ ਡਰਾਉਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ₹134.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ "ਟੌਇਲੇਟ - ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ" ਅਤੇ "ਰਾਉਡੀ ਰਾਠੌਰ" ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ "ਟੌਇਲੇਟ - ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ" ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹134.22 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਰਾਉਡੀ ਰਾਠੌਰ" ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹133.25 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਸੈਕਨਿੱਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ" ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ₹4 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹41.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹161.60 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ।

₹100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, "ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ" ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ₹4-5 ਕਰੋੜ (₹40-₹50 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ₹100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, "ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ" ਦੇ ₹175 ਕਰੋੜ (₹175 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ "ਜੌਲੀ ਐਲਐਲਬੀ 3" (₹171.65 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।

