'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਬਣੇਗੀ ਅਗਲੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ? ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਰਾਜ਼
ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
By Seema Sinha
Published : June 26, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 2:43 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮਾ 'ਵੈਲਕਮ' ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਕਾਮੇਡੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ 'ਵੈਲਕਮ 3' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਨਟਖਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੀ ਨੇ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਐਕਸ਼ਨ-ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਮੋਹਰਾ', 'ਸੁਹਾਗ', 'ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ', 'ਫਿਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ' ਅਤੇ 'ਆਵਾਰਾ ਪਾਗਲ ਦੀਵਾਨਾ'।
ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ ਐਕਸ਼ਨ-ਐਡਵੈਂਚਰ ਫਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਆਫਤਾਬ ਸ਼ਿਵਦਾਸਾਨੀ, ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ, ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਜੋੜੀ
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੋੜੀ ਪੂਰੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਦੇ ਦਾਨਾ ਦਨ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
'ਵੈਲਕਮ 3' ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ
ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰ" ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੇਣਾ ਹੈ।" ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਬਸਟਰ 'ਧੜਕਨ' (2000) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 'ਮੋਹਰਾ' (1994) ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ:"ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਖੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 'ਆਰਾਮਦਾਇਕ' ਫਿਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਖੁਦ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਖਲਨਾਇਕ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੀ।"
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ?
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਦਾ ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 'ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰ' ਦਾ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ, ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸੁਹਾਗ', 'ਮੋਹਰਾ', 'ਸਪੂਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਐਨੀਮਲ' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: "ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਵੈਲਕਮ' ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। 'ਵੈਲਕਮ' ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਐਨੀਮਲ' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਇਹ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ...ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
"ਮੈਨੂੰ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।"
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਜਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫਿਲਮ ਵਿੱਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸੁਨੀਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ 98 ਤੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਿਲਮਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ...ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਟਾਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਜੰਗਲ' ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, 'ਵੈਲਕਮ' ਸ਼ਬਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਹਿੱਟ ਜੋੜੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸ਼ੈੱਟੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
1992 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਥਾਹ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੰਟ ਖੁਦ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਦਾ ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰਡਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਤੂੰ ਅਨਾੜੀ', 'ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ', 'ਖਿਲਾੜੀਓ ਕਾ ਖਿਲਾੜੀ', 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ' ਅਤੇ 'ਖਿਲਾੜੀ 420' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ-ਸਟਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਆਖਰੀ ਖਿਲਾੜੀ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ-ਸਟਾਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਜਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।"
ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਕਸ਼ੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵਰਗੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੋ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੱਟ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲੋ-ਸਟਾਰਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਲੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਕਾਸਟ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।" ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
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