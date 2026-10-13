ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਾਣੋ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ ਦਰਾਰ

ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਾਣੋ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ ਦਰਾਰ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 2:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ-ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਮੰਗਣੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।"
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਿਆ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ।"
ਫਿਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦਰਦ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।"
ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।"
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਜੋੜਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਮ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ
- BB 20: CJP ਧਰਨੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਹੁਣ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ?
- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗੜਬੜ