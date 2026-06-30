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ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਤਲਾਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ
ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 10:42 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: 'ਲੌਕ ਅੱਪ' ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਕਾਲਰਾ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਮੋਤੀਵਾਲਾ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਗਿਆ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 99% ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ?"

ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ 15' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ?

ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ 'ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਂ', 'ਯੇ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕੀ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ' ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੌਰਾਨ ਗੌਰਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ "ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਰਡ" ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਈਨਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ।

ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19' ਦੌਰਾਨ ਗੌਰਵ ਨੇ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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AKANSHA CHAMOLA
AKANKSHA CHAMOLA AND GAURAV
AKANKSHA CHAMOLA AND GAURAV DIVORCE
ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ
WHY DIVORCE AKANKSHA AND GAURAV

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