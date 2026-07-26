'ਲਾਕ ਅੱਪ 2' ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ? ਆਖਿਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ,"ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ?"
'ਲਾਕ ਅੱਪ 2' ਤੋਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 26, 2026 at 5:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਕ ਅੱਪ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕ ਅੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈਲਾ (ਵਰੁਣ ਯਾਦਵ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਤੁਰੰਤ ਲੈਲਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਧੀਰਜ ਧੂਪਰ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੈਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੈਲਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਗੌਰਵ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਡੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
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