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'ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ', ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ

ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਨੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Akanksha Chamola and Gaurav Divorce
Akanksha Chamola and Gaurav Divorce (Pic Credit:IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 4:54 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਲੌਕ ਅੱਪ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

'ਲੌਕ ਅੱਪ' ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਕਾਲਰਾ ਅਤੇ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਆ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।" ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਐਕਸਪੋਜ਼' ਕਾਰਡ ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 'ਲੌਕ ਅੱਪ' 'ਤੇ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਇੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 24 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।

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TAGGED:

AKANKSHA CHAMOLA ON DIVORCE
ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ
ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ
AKANKSHA CHAMOLA AND GAURAV DIVORCE
AKANKSHA CHAMOLA

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