Confirmed: 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19' ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਵੇਗੀ ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ, 'Lock Upp' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - 1 ਸਾਲ ਤੋਂ...
ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਨੇ ਲਾਕ ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 28, 2026 at 12:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਮੋਲਾ ਨੇ "ਲਾਕ ਅੱਪ" ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ "ਲਾਕ ਅੱਪ" ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸ਼ੋਅ "ਲਾਕ ਅੱਪ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। "ਐਕਸਪੋਜ਼" ਕਾਰਡ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਅਕਾਂਸ਼ਾ
ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ..." ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ।"
ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਪਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।"
"ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੀ ਹੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਚਮੋਲਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
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