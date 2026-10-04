'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3' ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਕਮਾ ਲਿਆ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2026 at 1:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ "ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ: ਦ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ" ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ "ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ: ਦ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ" ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ 2
ਸੈਕਨੀਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3' ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ₹62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ₹53.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ-ਸਟਾਰਰ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ 46.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹115.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3' ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ₹177.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ - ਦ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ' ਪੈਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹110 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ - ਦ ਕੰਕਲੂਸ਼ਨ' ਬਾਰੇ
'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ - ਦ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ' 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ' ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੱਬੂ, ਸ਼੍ਰੀਆ ਸਰਨ, ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੱਤਾ, ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਜਾਧਵ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ, ਕਮਲੇਸ਼ ਸਾਵੰਤ, ਰਜਤ ਕਪੂਰ, ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਸੁਵਾਲਕਾ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨ। 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ - ਦ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ' ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ 3' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।