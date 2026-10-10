Drishyam 3 Collection: ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਕੀਤਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ

Drishyam 3 Collection: ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਕੀਤਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ
ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 3:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'Drishyam 3' ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 'Drishyam 3' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 'Drishyam 3' ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੀ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 14.50 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। 'Drishyam 3' ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 312 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 400 ਕਰੋੜੀ ਫਿਲਮ
ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'Drishyam 3' ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 'Drishyam 3' ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 400 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੈ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ 'Drishyam 3' ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ 'Drishyam 3' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
- Drishyam 3: 404 ਕਰੋੜ
- ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ: 389.64 ਕਰੋੜ
- ਗੋਲਮਾਲ ਅਗੇਨ: 378.4 ਕਰੋੜ
- ਤਾਨਾਜੀ: 367 ਕਰੋੜ
- Drishyam 2: 345 ਕਰੋੜ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 428.82 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 329 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 65ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ 64ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
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