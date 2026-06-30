5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦਾ ਗੀਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਕੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤ "ਨਿੰਬੂੜਾ ਨਿੰਬੂੜਾ" ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 4:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ "ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨਮ" ਦਾ ਗੀਤ "ਨਿੰਬੂੜਾ ਨਿੰਬੂੜਾ" ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ...ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 1999 ਦੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ "ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨਮ" ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ "ਨਿੰਬੂੜਾ ਨਿੰਬੂੜਾ" ਦੇ ਬੋਲ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਨਿੰਬੂੜਾ ਨਿੰਬੂੜਾ" ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1999 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨਮ" ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Odisha Class 5 Textbook Controversy: Aishwarya Rai's 'Nimbooda Nimbooda' Lyrics Found in English Book, Sparks Outrage https://t.co/Tc3d1S5J4m #odisha #odishanews #textbook #schoolbooks #education #educationnews #school #aishwaryarai #nimboodanimbooda #viralnews #breakingnews pic.twitter.com/HWlMa5JYO0— Preeti Sanodiya (@SanodiyaPr33198) June 29, 2026
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਛਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਛਾਪੇ ਗਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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