ETV Bharat / entertainment

Cannes 2026: ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਜਾਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਾਨਸ ਲੁੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ? ਆਨਲਾਈਨ ਛਿੜ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ

ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

CANNES 2026
ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 (ANI/Getty)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਨਸ 2026 ਤੋਂ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਆਲੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।"

ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਇਸ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੋਵਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, "ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਿਓ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਲੀਆ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਡੀ-ਹਗਿੰਗ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਲੀਆ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲੇ ਬਾਡੀਕੋਨ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਰਾਧਿਆ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆਰਾਧਿਆ ਬੱਚਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਕੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਟਿਨ ਲਾਲ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੇਰਾ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਕੇਪ ਸਲੀਵਜ਼ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਡਰੈਪਡ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਦਾਸ ਅਤੇ ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।" ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 2002 ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਵਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਵਦਾਸ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਨਸ ਡੈਬਿਊ ਲਈ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਦੇਸੀ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਐਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪੀਲੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

TAGGED:

AISHWARYA RAI VS ALIA BHATT
AISHWARYA RAI BACHCHAN CANNES
CANNES 2026
ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026
AISHWARYA RAI BACHCHAN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.