Cannes ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

Cannes ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ 24 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 23 ਵਾਰ ਕਾਨਸ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 24, 2026 at 10:00 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ 79ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਿਆ ਦਾ ਡੇਬਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਦੇਵਦਾਸ' ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਡੇਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ 79ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਲੁੱਕ
ਸਾਲ 2002-2004: ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਕਾਨਸ ਡੇਬਿਊ ਪੀਲੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਡੇਬਿਊ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੀਕਵੇਂਸ ਕਟਆਊਟ ਡ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਇਹ ਡ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਬੋਲਡ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019: ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਨਸ 2002 ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬਲੱਸ਼ ਪਿੰਕ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ 3500 ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2023: ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਕਾਨਸ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੁੱਕ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੌਫੀ ਕਾਊਚਰ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ ਹੂਡੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਊਨ 'ਤੇ ਸੀਕਵੇਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਧਨੁਸ਼ਨੁਮਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਲੁੱਕ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2024: ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਕਾਨਸ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇ ਹੀ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਫਾਲਗੁਨੀ ਸ਼ੇਨ ਪਿਕੌਕ ਦਾ ਬਲੂ ਸਿਲਵਰ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸੇਟ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਾਨਸ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਲੁੱਕ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2025: ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਬੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 79ਵਾਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਹੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1939 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡ੍ਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਨੀਚਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 1946 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2026: ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਲੈਮਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-