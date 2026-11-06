ਐਸ਼ਵਰਿਆ-ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਂਟਰੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੁੱਟੀ ਮਹਿਫ਼ਲ
ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਇੱਕਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 12:10 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੋਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਾੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੀਕੁਇਨ ਬਾਰਡਰ ਉਸਦੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਲਮ 'ਢਾਈ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ' ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 'ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ', 'ਧੂਮ 2', 'ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ', 'ਗੁਰੂ' ਅਤੇ 'ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਆਰਾਧਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
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